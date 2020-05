Paola Di Benedetto confessa i suoi gravi problemi di acne: 'I miei brufoli non si vedono perché...'

Paola Di Benedetto confessa ai fan i suoi gravi problemi di acne e fa vedere il viso con i fastidiosi brufoli che le hanno spesso rovinato la pelle. Ora è riuscita a risolvere e, nonostante qualche piccola imperfezione, va meglio. Ma in passato ha dovuto penare.

Ha avuto problemi di acne per tutta l’adolescenza, la vincitrice del GF Vip lo rivela per aiutare chi come lei sta combattendo questa battaglia. “I miei brufoli non si vedono perché sono truccata e ho messo un filtro pazzesco. Avevo sempre quell’acne leggera che mi infastidiva molto e a una certa mi sono rotta le balle. Sono andata dal ginecologo e mi ha prescritto la pillola: dopo diverso tempo il problema è andato a diminuire, fino a quando i brufoli mi sono completamente spariti”, racconta la bella 25enne fidanzata con Federico Rossi.

VIDEO

Paola Di Benedetto è riuscita a stare meglio e a far guarire la pelle grazie alla pillola concezionale e al laser. Il problema più grande con l'acne però lo ha avuto quando è tornata dall’Isola dei Famosi nel 2018. “Sono diversi anni che prendo la pillola anticoncezionale, ma il problema dei brufoli più grave si era presentato due anni fa quando all’Isola dei Famosi ho deciso di interrompere l’assunzione della pillola di mia spontanea volontà. Quel programma aveva messo sotto pressione il mio fisico: ero dimagrita molto, tanto che sull’isola si era interrotto il ciclo mestruale”, svela.

Poi aggiunge: “Tornata in Italia ho cominciato a mangiare più del necessario, il metabolismo si era bloccato e la mie pelle non stava bene. Avevo capito che era un problema ormonale”. Affidandosi a degli specialisti Paola è tornata a splendere. Giusta alimentazione, laser e pillola anticoncezionale le hanno permesso di avere una linea perfetta, un metabolismo a posto e la pelle più liscia. Continua a combattere con qualche brufoletto, soprattutto nella zona mento, quella più sensibile ai problemi ormonali, ma tiene tutto sotto controllo e invita le ragazze che la seguono ad affidarsi agli specialisti e a evitare il ‘fai da te’ .

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/5/2020.