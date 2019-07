Paola Di Benedetto e Federico Rossi, del duo Benji & Fede, si sono lasciati: il loro legame durava da oltre un anno. E’ l’ex Madre Natura ad annunciare l’addio sul suo profilo social. La 24enne non fa sconti e fa capire che la storia è arrivata al capolinea perché il cantante le avrebbe mancato di rispetto, anche se non chiarisce come.

E’ finita, l’annuncio arriva a sorpresa. Paola Di Benedetto e Federico Rossi, solo fino a pochi giorni fa appassionati, si sono lasciati. Solo due sere fa la coppia era andata insieme ad assistere al concerto di Ligabue, poi c’era stato quello di Jovanotti. Tutto pareva filare liscio, invece qualcosa deve aver provocato il crack.

Si sono lasciati. Paola Di Benedetto nel suo post lascia intuire che deve essere accaduto qualcosa di grave con Federico Rossi, al punto di arrivare alla rottura improvvisa. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi scrive: “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare di rispetto, non ci sto”.

Poi aggiunge: “Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio”.

Stando a quel che racconta, sembrerebbe che il ragazzo 25enne l’abbia delusa. Paola dice che deve curare, oltre alla mente, il suo corpo: negli ultimi mesi è visibilmente dimagrita, forse a causa di un malessere per un legame che non la rendeva completamente felice?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/7/2019.