''Mi sono informata per il parto in acqua'': Federica Pellegrini rivela in che modo vorrebbe dare alla luce sua figlia

L’ex campionessa di nuoto 35enne a fine dicembre darà alla luce la bimba

Il nome della piccola è già stato scelto, ma lei non lo confida

Federica Pellegrini a Verissimo racconta le gioie della sua gravidanza. Aspetta il suo primo bebè dal marito Matteo Giunta, sposato lo scorso anno. La piccola nascerà a fine 2023, la sportiva 35enne rivela in che modo vorrebbe dare alla luce sua figlia. “Mi sono informata per il parto in acqua”, confessa.

La Divina svela come ha scoperto la dolce attesa: “E’ successo poco romanticamente, un classico test casalingo dopo un ritardo di qualche giorno. E’ andato Matteo a vederlo, io non ho voluto". Da lì all’annuncio sono trascorse diverse settimane. Federica spiega perché: “Abbiamo tergiversato parecchio. Quando abbiamo dovuto/voluto annunciarlo ero incinta di 4 mesi, volevamo tenerlo nascosto il più possibile per cercare di vivere la mia vita normalmente. Poi abbiamo messo insieme due avvenimenti molto importanti per me, la caduta del mio record del mondo dopo 14 anni e l'arrivo di una nuova vita, sperando di essere il più ironici possibili”.

“Abbiamo saputo subito il sesso, alla seconda visita. Quando la ginecologa ha annunciato il sesso, una lacrimuccia è scesa. So quanto una figlia femmina può cambiare nell'equilibrio psicofisico di un papà”, dice Federica. Sua madre desidererebbe che venisse al mondo il 30 dicembre, giorno del suo compleanno, si vedrà.

Anche Giunta, in collegamento, è impaziente di diventare papà: “Sono diversi mesi che ho il sorriso scolpito nel volto. Se sono pronto? E’ una parola grossa. Intanto ci godiamo questi ultimi mesi. Spero di non essere un padre troppo protettivo, purtroppo sento che sarò molto geloso. Speravo di vedere Federica emozionata, così è stato: quando ha fatto il test, ci siamo abbracciati ed è stata una emozione incredibile".

Il parto diventa sempre più vicino. “Mi sono informata per il parto in acqua, so come il mio corpo si adatta all'acqua, quindi propenderei per questa opzione”, rivela la Pellegrini. Matteo assisterà: "Per me potrebbe essere una bellissima esperienza, lascio scegliere la mamma. Di certo cercherò di farla ridere". Sul nome mantiene il mistero: “La stessa domanda ce l'hanno fatta i familiari, lui ha detto ‘meringa'. Non si chiamerà così, ma quando ci rivolgiamo a lei noi la chiamiamo così”. I due però l'hanno scelto.