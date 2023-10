Torna da Giuseppe Cruciani a La Zanzara con in testa la veletta da sposa

Il 46enne su Corona conferma: “E’ bisessuale. E’ ovvio che lui smentisce”

Giacomo Urtis torna a La Zanzara da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, in onda su Radio24. Lo fa con in testa un cappello con tanto di veletta da sposa, ricordando ancora una volta le nozze con Corona, quelle che Fabrizio ha smentito in tv a Belve. Il medico estetico di tanti vip annuncia: “Mi farò il seno il prossimo anno, almeno una quarta”. Vuole andare avanti con il suo percorso di transizione, per il quale sta già assumendo gli ormoni.

''Mi farò il seno il prossimo anno, almeno una quarta'': l'annuncio di Giacomo Urtis in radio

Il 46enne non ci sta. Le parole di Corona non gli sono piaciute. “Lui dice che ci sarei rimasto male a vedere l'intervista, ma era ovvio che avrebbe smentito perché c'era la fidanzata che lo guardava. Volevo sposarlo davvero. Chi mi ha portato a vivere qui a Milano è stato proprio lui. Esperienze sessuali con Corona? Sì. Ma lui è ovvio che smentisce. Mi ha regalato un anello con le farfalle che io tengo appeso all'orecchio perché diceva che vedeva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva”, racconta Giacomo.

Sul rapporto con Fabrizio e sulla proposta di nozze Urtis ribadisce: “Me l'ha chiesto lui! Faceva il geloso in discoteca e marcava il territorio quando c'ero io. Queste sono cose che si fanno con una fidanzata”. Per Cruciani questa è tutta una buffonata per avere titoli sui giornali, ma il dottore ribatte: “Solo buffonate? Lui mi ha strumentalizzata, ma io sono innamorata e il prossimo anno lo voglio sposare".

Giacomo infime torna sulla sua transizione e confessa: “Mi farò il seno, essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta". Per la sua situazione finanziaria, si paragona a Britney Spears. Anche lui ha la custodia economica da parte del padre. "Mio padre gestisce quasi tutte le mie finanze, è come il padre di Britney Spears. Mi dà la paghetta di 200 euro a settimana. Poi, quando devo fare un viaggio, lo dico all'amministrazione che mi fa un bonifico. Ci sono molti italiani nella mia situazione”, svela.