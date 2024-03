L’imprenditrice digitale porta i piccoli Leone e Vittoria con sé negli Emirati Arabi

La 36enne ritrova un po’ di serenità accanto alla madre, la sorella Valentina e alcuni amici

La Pasqua del Ferragnez è assolutamente divisa dopo il crack. Chiara Ferragni vola a Dubai con i due figli, Leone e Vittoria, rispettivamente 6 e 3 anni, e i parenti. Fedez, invece, resta a Milano per il trasloco. Si fa aiutare dal papà, che non è certo felice della situazione del figlio 34enne. E’ proprio il rapper a mostrare a tutti il volto del genitore, mentre trasportano scatoloni. I due sono in ascensore, alle prese con i tanti pacchi.

Chiara Ferragni vola a Dubai coi figli e i parenti, Fedez resta a Milano per il trasloco: la Pasqua divisa dei Ferragnez (se vuoi vedere tutte le foto di Chiara Ferragni a Dubai clicca qui)

L’imprenditrice digitale va nella famosa località degli Emirati Arabi per ritrovare un po’ di serenità: il caos generato dai guai giudiziari legati alla beneficenza sospetta non sono certo finiti. A pesare su tutta la vicenda anche la crisi che ha portato alla separazione da Federico. La 36enne nelle foto condivise sorride, cercando di ricostruire la sua immagine con scatti che raccontano il calore degli affetti più cari. Ma gli occhi di Chiara raccontano lo smarrimento. Non è facile affrontare tutto quel che accade.

L’imprenditrice digitale porta i piccoli Leone e Vittoria con sé negli Emirati Arabi

La 36enne ritrova un po’ di serenità accanto alla madre, la sorella Valentina e alcuni amici

La Ferragni si regala qualche giorno di vacanza all’estero. Con lei oltre ai pargoli, ci sono la mamma, Marina Di Guardo, la sorella minore, Valentina. C’è pure il fidanzato della 31enne, Matteo Napoletano, 22 anni, nove anni meno di lei. Chiara è gioiosa con loro e una coppia di amici, Federica Fossari e Robert Massaro. La prima serata trascorre in fretta: tutti si mostrano eleganti mentre ammirano gli spettacoli delle fontane danzanti del Dubai Mall, quello che attira moltissimi turisti che guardano rapiti il sistema all’avanguardia costruito sulle acque del Burj Khalifa Lake.

...E mentre il rapper 34enne trasporta scatolini col padre...

...L'ex moglie sorride lontano dall'Italia

E mentre Federico nelle sue storie ironizza sul cambiamento repentino subito dalla sua vita e usa il sarcasmo per ogni cosa, processi compresi, come quello in corso per il podcast Muschio Selvaggio, la (ex) moglie smorza i toni, come se tutto il resto non esistesse, dando un’immagine di sé accomodante. Si rifugia nella sua bolla nella quale i “guys” più affezionati ritrovano l’immagine preferita della loro eroina. Un’immagine, però, al momento ‘solo’ virtuale.