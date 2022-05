Patrizia Bonetti scopre l'addome e mostra i segni delle ustioni che si è procurata all'Isola dei Famosi: guarda

Patrizia Bonetti si scopre sul social. Sull’addome sono ancora evidenti i segni delle ustioni che si è procurata all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga 26enne a causa dell’incidente durante la prova del fuoco è stata costretta ad abbandonare il gioco: tornata in Italia, si era addirittura vociferato che avrebbe intentato una causa milionaria alla produzione del reality. Poi tutto sembrerebbe essere finito nel dimenticatoio: la modella e influencer è entrata stabilmente a far parte degli ospiti in studio in ogni puntata dello show.

La Bonetti, combattiva più che mai, era rimasta davanti alla pericolosa fiamma per più di 5 minuti. Tutto pur di entrare a far parte del cast in Honduras. Se l’era vista contro Roberta Morise, che però era riuscita a batterla, senza riportare bruciature che la costringessero ad abbandonare Cayo Cochinos.

Patrizia dopo la prova era subito stata portata in ospedale sul posto in elicottero. La puntata seguente Ilary Blasi aveva commentato con gli altri naufraghi: “Come vedete manca qualcuno. Adesso faccio una comunicazione importante. La volta scorsa Patrizia ha superato i suoi limiti. Adesso però mi dicono che sta meglio, ma che per precauzione starà qualche altro giorno in osservazione. Lei non vede l’ora di tornare lì da voi”. Così però non è stato. In Palapa non è più tornata.

Patrizia Bonetti è stata costretta a tornare in Italia e a curarsi. Due settimane fa circa ha fatto il suo ingresso in studio a Cologno Monzese e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. Ora sul social fa vedere la pancia. Sono ancora presenti i segni delle ustioni riportate.

Il suo look per la serata all'Isola è costituito da pantaloni, top cortissimo e un boa di piume: tutto black. Sotto il seno, a destra, la pelle è più chiara: è lì che si è fatta male.

Qualche giorno fa, condividendo con i fan il look indossato da Federico Fashion Style, dove si era recata per acconciarsi i lunghi capelli, composto da pantaloni azzurri e top bianco, Patrizia aveva mostrato ancor più chiaramente le cicatrici sul suo corpo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2022.