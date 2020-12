Patrizia De Blanck ancora contro Barbara D'Urso: 'Mi ha fatto il trappolone'

Patrizia De Blanck si scaglia ancora contro Barbara D’Urso. Intervistata da Chi aveva detto di essere rimasta delusa dalla conduttrice che pensava le fosse amica, a distanza di giorni non sotterra l’ascia di guerra. “Mi ha fatto il trappolone”, sottolinea la nobile 80enne ospite a Casa Chi.

Ha giudicato volgare e irrispettoso mandare in onda in diretta le sue immagini in cui si toglieva i vestiti e rimaneva inavvertitamente a seno scoperto. La contessa è arrabbiata con Carmelita. E’ già stata contattata dalla produzione delle trasmissioni della D’Urso per essere da lei in studio, però ha rifiutato. “Loro mi hanno già chiamata per andare in trasmissione, ma io non vado. Sono ancora scossa per quello che ho visto. Anche perché hanno mandato il video dove si vedeva tutto”, sottolinea.

“Barbara non l’ho perdonata, ma non tanto per le mie immagini senza abiti. Piuttosto perché voleva farmi questo trappolone, che ha chiamato tutte le persone, sparlando della mia famiglia, di me e tutto quanto”, ribadisce ancora la De Blanck.

E sulle sue origini nobili continua imbufalita: “Cosa che dopo abbiamo ampiamente dimostrato, la verità è venuta a galla. Perché tu non puoi rispondere quando stai dentro al GF Vip, mentre fuori stanno facendo le peggio cose per cercare di distruggere la tua immagine, la famiglia, le cose ecc. Grazie al cielo c’era mia figlia che ha saputo rispondere, abbiamo tutte le documentazioni, tutte le cose e così l’hanno piantata. Questa cosa proprio non mi è andata giù”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2020.