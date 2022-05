Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, ecco il motivo per cui non si sono ancora sposati

Stanno insieme da più di 20 anni. Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, figlia di Gabriele Ferzetti, scomparso nel 2015 all’età di 90 anni, sono una coppia innamoratissima. Genitori di Greta, 16 anni, e Lea, 10 anni, i due, però, non si sono ancora sposati. L’attrice 39enne a Oggi spiega il motivo per cui con il compagno 52enne non sono mai arrivati i fiori d’arancio.

“Abbiamo scelto un progetto di vita comune che cerchiamo di portare avanti. E lui è perfetto”, sottolinea Anna al settimanale, parlando del rapporto con Pierfrancesco. Poi sulla decisione di non sposarsi chiarisce: “E’ come se lo fossimo, promesse ce ne facciamo tutti i giorni. Poi sarebbe in chiesa, lui ci tiene. Io invece dovrei affrontare tutto il percorso: non sono battezzata perché i miei genitori hanno voluto lasciare a me la scelta. E pur non avendo nulla in contrario, non l’ho ancora fatta”.

La Ferzetti parla anche delle figlie: “Io mi sarei fermata anche alla prima, ma ringrazio lui che ha insistito. Greta e Lea si amano e litigano, però possono contare l’una sull’altra”.

Favino è molto desiderato per il suo fascino latino, Anna Ferzetti è un po’ gelosa: “A volte lo sono, dipende. Soprattutto gelosa agli inizi, quando sei insicura e hai paura. Però lui non me ne dà motivo e io ho molta fiducia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2022.