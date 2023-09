''Mangio quanto voglio e non prendo chili, sono più magra ora che prima della gravidanza'': l'influencer Chiara Nasti alza un polverone

La napoletana 25enne si bea della sua forma dopo la nascita del figlio Thiago

Il 16 novembre 2022 ha messo al mondo il piccolo avuto dal marito Mattia Zaccagni

Chiara Nasti si fa vedere in perfetta forma. E’ fiera del suo fisico del quale di bea. Il 16 novembre 2022 ha messo al mondo il figlio Thiago, avuto dal marito, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Ai follower che le chiedono quanto ci abbia messo a perdere peso, replica di non aver faticato tanto e aggiunge: “Mangio quanto voglio e non prendo chili, sono più magra ora che prima della gravidanza”. Qualcuno storce il naso e come al solito si alza un polverone. La 25enne napoletana viene messa sotto accusa per il suo continuo sottolineare quanto la forma fisica sia fondamentale per lei.

Già a febbraio Chiara aveva criticato le donne che, dopo aver avuto un bebè, non tornavano immediatamente con la pancia piatta, come era riuscita a fare lei. “Comunque mi fa troppo ridere che io sia diventata lo sfogo delle mamme/neo mamme che avrebbero preferito che dopo nove mesi di gravidanza, portassi ancora la pancia, le mie forme dolci - era sbottata - Non vedevo l’ora di partorire per togliere la pancia. La dovevo continuare a portare secondo loro! Fate una bella cosa voi: dopo i nove mesi continuate a mangiare, così la pancia vi resta. E siete tutte contente visto che queste forme sono così belle. Cose incredibili leggo sotto le mie foto! Veramente, rilassatevi…. Continuate a mangiare, così vi portate un anno la gravidanza, anzi 24 mesi come gli elefanti”.

Ora la Nasti, quando le si domanda quanti chili abbia perso e quanto tempo ci sia voluto per tornare quella di prima, fa sapere: “Non so, non mi peso da tantissimo. Credo di essere più magra ora che prima della gravidanza. Ma perché, tendenzialmente, posso mangiare quanto voglio e purtroppo non metto neanche un chilo (ed è anche una cosa che odio perché vorrei mettere un po’ di peso). Poi spreco tantissime energie col piccolo”.

Chiara aggiunge: “Ci ho messo comunque poco a perderli perché ho ripreso ad allenarmi e a fare una buona alimentazione dopo 40 giorni”.