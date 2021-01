Pretelli e Salemi, coccole sotto le lenzuola: guarda

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono irrefrenabili. Coccole sotto le lenzuola per la coppia, senza freni a letto in una notte davvero bollente. Al GF Vip scoppia la passione tra l’ex velino 30enne e l’influencer 27enne: entrambi sono felici di vivere la relazione sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

Baci, abbracci, carezze e tantissima intimità: Pier e Giulia hanno smesso di farsi problemi. Sono pronti a lasciarsi andare e poco importa del resto. "Senti che stai facendo la cosa giusta?”, chiede Pretelli alla Salemi. La ragazza non ha dubbi e replica di sì.

“Sì perché sarei una pazza masochista a ribellarmi a qualcosa che mi fa stare estremamente bene. Estremamente felice. Veramente nell'iperuranio. All'inizio di un rapporto, generalmente, sono molto più filtrata. Il fatto che tu abbia già visto l'infarinatura generale mia, che tu l'abbia apprezzata e ti sia piaciuta, è un sospiro di sollievo. Io già solo per questo ho vinto”, confida al ragazzo la mora italo-persiana.

Pierpaolo conviene con lei. E’ davvero contento: “La magia è quella. Il fatto che noi ci siamo conosciuti in amicizia, quindi uno vede il meglio e il peggio. Quando vuoi flirtare, invece, provi a mostrare solo il meglio di te”.

“E’ come se noi avessimo bruciato quella fase iniziale - continua il modello - Se io penso di fare la cosa giusta? Penso di sì. È qualcosa che mi fa stare bene, quindi non sto sbagliando. Devo lavorare su me, però ho messo da parte tutto, anche i pensieri che avevo perché io il mio già l'ho fatto con altre persone, ho dato tutto. Ora voglio stare bene, con chi mi fa stare bene e lasciarmi andare”.

Pierpaolo Pretelli non ha intenzione di andare piano. L’aereo sopra la casa che recitava "PP déjà vu, non è UeD. Adios. Ex fan”, con chiaro riferimento a Elisabetta Gregoraci e al suo rapporto con lei, non lo preoccupa affatto. “Ovvio mi è dispiaciuto per l’aereo, è stato il primo contro in tutta l’edizione. Ovvio che lì per lì ci rimango male, ma io non riesco a frenarmi. Purtroppo il discorso con Elisabetta, che non è stata una storia, non è stato consumato nulla, è stato vissuto da fuori con delle aspettative. Ma queste persone sanno che Elisabetta poteva avere anche una situazione fuori e quindi è una cosa che non si poteva fare qua dentro? Ci sono tante dinamiche che sono passate in secondo piano ma erano la chiave di tutto”, spiega a Samantha De Grenet.

Chiarisce anche sull’ex Ariadna Romero, dato che dopo averla vista si era dichiarato ‘confuso’:“Io nella vita sono ormai abituato a non escludere nulla. Giulia lo sa che io inizialmente ero frenato per questo motivo. Gliel’ho detto, lei lo sa. Quando è venuta Ariadna, lei mi dava consigli. Negli ultimi giorni, però, mi sono analizzato. Ho pensato a quello che ho fatto durante il lockdown, a quanto sono stato male e a quello che ho ricevuto e ho detto no. Se un giorno sarà, sarà la volontà dell’altra parte. Io di mio non me la sento più. Anche perché l’anno scorso nel lockdown sono stato malissimo. Male, male, male. Con Giulia è stata una cosa graduale, ma le sue piccole attenzioni mi fanno impazzire”. Ora c’è solo la Salemi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/1/2021.