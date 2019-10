Il Principe Harry ha parlato per la prima volta pubblicamente del rapporto con il Principe William. Da mesi gira infatti la voce che i due avrebbero litigato. Sebbene il 35enne abbia smentito questa circostanza, ha ammesso che in effetti la sua relazione con il fratello maggiore è altalenante e che tra loro ci sono “giornate buone e giornate cattive”.

Parlando in un documentario del canale ITV ha detto: “Siamo fratelli. Lo saremo sempre. In questo momento abbiamo preso sicuramente due strade diverse, ma io per lui ci sarò sempre, e so che lui ci sarà sempre per me. Non ci vediamo più spesso come facevamo una volta, perché siamo molto impegnati, ma io gli voglio tantissimo bene. La maggior parte dei pettegolezzi sul nostro rapporto sono basati sul nulla, ma in quanto fratelli ovviamente la nostra relazione è fatta di giorni buoni e di giorni cattivi”.

I pettegolezzi sui dissidi tra i due membri della famiglia reale erano iniziato quando, all’inizio di quest’anno, i due avevano deciso di non fare più parte della stessa organizzazione di beneficenza. Harry e la moglie Meghan, 38 anni, avevano lasciato la fondazione di William e della moglie Kate Middleton, entrambi 37enni, per fondarne una propria. Era dovuto intervenire anche il Palazzo Reale, che aveva fatto sapere come le due coppie avrebbero comunque continuato a collaborare per specifici progetti, in particolare nel campo della salute mentale.

Scritto da: la Redazione il 21/10/2019.