La Principessa Charlene di Monaco, al secolo Charlene Wittstock, ex campionessa di nuoto africana, ha spento 42 candeline. La bionda ormai monegasca ha compiuto gli anni lo scorso 25 gennaio e per festeggiare con i suoi follower social ha condiviso su Instagram un tenerissimo video in cui i suoi due figli, i gemellini Gabriella e Jacques, che ormai hanno 5 anni, le cantano gli auguri. I due bimbi intanto il classico “Tanti auguri a te”, ma nella versione inglese.

La clip ha raccolto una valanga di like, tra cui quelli di Victoria Silvsted e di Elisabetta Gregoraci, che a Monaco è di casa. Pochi giorni dopo Charlene è poi tornata in pubblico proprio con tutta la famiglia per festeggiare la patrona del Principato, ovvero Santa Devota.

VIDEO

Accanto al Principe Alberto, 61 anni, e ai bambini, Charlene ha partecipato al tradizionale rogo della barca, che si tiene dopo il tramonto ogni 26 di gennaio.

Scritto da: la Redazione il 28/1/2020.