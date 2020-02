Quentin Tarantino è diventato papà. A 56 anni il regista ha dato il benvenuto al mondo al suo primo figlio. La moglie Daniella Pick ha partorito. Il neonato è un maschietto e sta benissimo. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore tramite un comunicato rilasciato dal portavoce della coppia al sito TMZ. “Daniella e Quentin Tarantino sono felici di annunciare la nascita del loro primo figlio. Si tratta di un maschio venuto al mondo il 22 febbraio 2020”, ha fatto sapere il rappresentante dei due.

Il parto è avvenuto a Tel Aviv. Daniella è infatti originaria del Paese mediorientale e avrebbe fortemente voluto tornare nella capitale per far nascere lì il suo piccolo. La 36enne, insieme a Tarantino, aveva preso in affitto una casa in città già lo scorso anno, a riprova che la cosa è stata pianificata nel dettaglio. La residenza abitale dei due è invece Beverly Hills, in California. Quentin ha conosciuto Daniella nel 2009 durante il tour mondiale per la promozione del film ‘Bastardi Senza Gloria’, proprio nella tappa di Tel Aviv. Nel 2017 le ha chiesto di sposarla e nel 2018 ci sono state le nozze. La cerimonia si è svolta in maniera privatissima e intima nella casa di Los Angeles del cineasta.

Scritto da: la Redazione il 24/2/2020.