Raffaella Fico per la prima volta in tv col fidanzato Piero Neri: i loro segreti a letto

Raffaella Fico accetta di essere intervistata per la prima volta in tv con il riservatissimo fidanzato, Piero Neri, erede di casa Neri, famiglia di noti imprenditori di Livorno che lavorano nel campo mercantile. I due a Le Iene svelano i loro segreti a letto, tra le lenzuola.

Raffaella Fico e Piero Neri stanno insieme da quasi un anno. Prendendo spunto dal sesso tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, 4 volte la settimana da contratto prematrimoniale voluto, sembrerebbe, dalla popstar, l’ex gieffina 34enne dice ironica: “Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni…”.

La cosa che più la eccita nell’imprenditore sono le spalle, lui è attratto dal lato B della napoletana. Tra una cena romantica e sesso tutta la notte i due scelgono il sesso. “Ma prima bisogna cenare”, sottolinea divertito Piero. Raffa si fida al cento per cento del fidanzato 46enne, Stefano Corti, che li sottopone alle numerose domande, gli fa scambiare i cellulari. “Non ha chat archiviate, non ha nulla”, sottolinea la Fico.

La coppia ha fatto l’amore l’ultima volta la sera prima dell’intervista intima a Le Iene. Sono molto focosi, quando gli si domanda quante volte lo facciano a settimana, si guardano e ammettono: “Tutti i giorni”. Il posto più strano dove l’hanno fatto? “Dal dentista”, rivelano divertiti. Raffaella è molto esigente sulla durata del rapporto. “Un po’ di impegno ci vuole”, commenta lui.

La Fico confessa che la posizione preferita è quella “del cammello”. “Poi te la dice lui a quattr’occhi”, chiarisce rivolgendosi a la iena. Sul ‘gingillo’ del partner, Raffaella ammette: “E’ a posto, mi piace”.

Quando devono firmare il contratto redatto da Le Iene, sulla durata del loro legame mettono la crocetta su “tutta la vita”. Vogliono la comunione dei beni, soprattutto lei. Su cosa deve fare lui in casa, Raffa sottolinea: “Spazzare a terra, lavare i piatti, spolverare, cucinare”. Sui rapporti sessuali, la mora puntualizza: “Più volte in un giorno”. Quando devono scegliere le cose che gli piacciono, la Fico dice: “Bacio passionale sì. Il sesso anale no, è vietato”. Piero sulla ‘sveltina’ ammette: “A volte fa comodo, mettiamo di sì”. Sulla durata del sesso si accordano: fino a 20 minuti. Entrambi si impegnano a far sì che l’uno sia l’ultimo partner sessuale dell’altro. “E’ un grande impegno, ma sì”, chiarisce Neri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2022.