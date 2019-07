Raffaella Fico, 31 anni, tornata single dopo l’addio con Alessandro Moggi, ora legato a Elvira Savino, deputata di Forza Italia, parla dell’uomo ideale. Ne cerca uno che la faccia sentire donna in ogni circostanza, dentro e fuori dal letto, così sottolinea.

“Adesso sto cercando un uomo che mi faccia sentire donna sia dentro che fuori le lenzuola, ma, preciso, non mi riferisco al mio ultimo compagno: sto parlando in generale”, sottolinea Raffaella Fico a “I Simpatici” su Radio Uno, come riporta Novella 2000. La 31enne ha le idee chiare sull’uomo ideale.

Ora che è single, le scrivono tanti calciatori sul social. Raffaella Fico racconta: “Mi scrivono, ma io li blocco. Vedo il nome del calciatore e lo blocco. Chiamano di continuo”. L’uomo ideale non sarà un giocatore. Ha già avuto a che fare con loro in passato. Con Mario Balotelli ha messo al mondo la piccola Pia, 6 anni. Con Cristiano Ronaldo ha avuto un flirt.

A proposito di SuperMario, nessun ritorno di fiamma con lui. Raffaella Fico sottolinea: “Assolutamente no, sono contenta di aver ritrovato questo rapporto, ma è meglio che lui sia un amico”. E’ single e al momento, finché non troverà l’uomo ideale, è meglio così.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/7/2019.