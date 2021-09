Raffaella Fico e Soleil Sorgè, è subito scontro al GF Vip: 'Ciao Stron*a'

Raffaella Fico e Soleil Sorgè accendono subito il GF Vip che al debutto conquista 2 milioni 860mila spettatori, pari al 20.70% di share: è scontro tra le due al momento delle nomination. Il cat fighting non fa sconti. La bionda liquida la mora con uno spietato “Bye bi*ch”, ovvero “Ciao stron*a”. La mora rimane di sasso e indispettita replica. Alfonso Signorini assiste, commenta ma non bacchetta alcuno.

La convivenza tra Raffaella e Soleil appare già difficile, c’è poca simpatia tra le due e si vede. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne 27enne entra dopo la napoletana 33enne e a malapena la saluta, l’ex di Mario Balotelli abbozza e non infierisce, poco dopo, però, alla provocazione della Sorgé non può non reagire.

La Fico, conturbante, sensualissima, prima di fare il suo ingresso dalla porta rossa è protagonista di un balletto che mette in mostra le sue grazie: indossa un body sgambato e scollato sul decoltè bombastico. Poi, varcata la porta rossa, si cambia e indossa un abito tutto in pizzo celeste che, forse, la scopre ancor di più. Sicura di sé, osserva con sufficienza Soleil che fa il suo ingresso più avanti e poco si cura del suo saluto appena accennato: il suo sguardo dice tutto.

L’indifferenza di Raffa scatena Soleil, evidentemente. Quando è chiamata a fare la sua nomination palese, l’influencer, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, accende la miccia. Rivolgendosi ad Alfonso dice: “Non ho ancora avuto modo di capire chi non mi piace, ma mi fido di te che mi hai detto che Raffaella mi guardava male, quindi la nomino”.

La Fico rimane di sasso ed esclama: “Pensa che lei mi stava antipatica, questa sera quando l’ho vista ho cambiato pensiero… Lo ricambio sicuro!”. Soleil prova a giustificarsi ed elenca tutte le altre concorrenti con cui sottolinea di aver trovato subito maggiore feeling. Col sorriso sulle labbra e salutando con la mano conclude: “Ci sta, bye bi*ch!”.

“Raffaella se la legherà al dito”, sottolinea Signorini divertito. E chiede: “Cos’ha detto Soleil?”. “Una parolaccia, non è carino, non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa se ho ben capito”, ribatte la Fico. “Te la sei presa? Non volevo”, controreplica Soleil. “Non me la sono presa, ma non potresti neppure dirla quella roba”, spiega Raffaella. “Ma ‘bye bi*ch’ è ‘ciao stron*a’… E’ un modo di dire…”, risponde la bionda. “Beh… com’è perfida! Mi dispiace perché tra donne solitamente c’è solidarietà però non le sto simpatica, va beh…”, afferma ancora la mora.

Soleil l’ascolta e controbatte ancora: “Non è così, se questa è la sua scusa…”. A spezzare la tensione ci pensano Alex Belli e Aldo Montano, che quasi intimoriti dalla prima lite, col sorriso sulle labbra, fanno come per andare via. Signorini ride, così come gli altri e alla fine torna la calma, ma è solo ‘apparente’: non finirà qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2021.