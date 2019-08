E' un'estate infuocata quella di Raffaella Mennoia e della redazione di "Uomini e Donne". Dopo la recente polemica social con l'ex corteggiatore e opinionista Mario Serpa, ora è la volta di Teresa Cilia.

La ragazza ha partecipato alla trasmissione nella stagione 2014/2015 dove ha incontrato Salvatore Di Carlo che due anni dopo è diventato suo marito. La coppia ha anche partecipato alla seconda edizione di "Temptation Island" da cui è scappata dopo appena sette giorni. Da lì i rapporti con la redazione, nello specifico con Raffaella Mennoia, si sono incrinati, come ha spiegato l'ex tronista. La Cilia ha menzionato un episodio in particolare: durante una puntata speciale di "Temptation" Salvatore, dopo aver visto qualcosa che non avrebbe mai voluto vedere, ha lasciato lo studio seguito poco dopo dalla moglie.

Teresa, stanca di leggere notizie poco veritiere, ha deciso di rompere il silenzio: "Buongiorno, ho letto un po’ sul web, ma faccio una premessa non voglio parlare di quella persona, perché la storia è molto complessa e delicata e ho ancora bisogno di tempo, ma tranquilli che i nodi vengono al pettine - ha dichiarato - Voglio rispondere ad alcune affermazioni. Io ho parlato di una singola persona e non di un intero staff. Io non ce l’ho con la redazione, ma con una persona. Se devo ringraziare qualcuno, è la padrona di casa, che è lei che mi ha permesso di fare Uomini e Donne, Temptation Island, e a sua volta offrirmi un lavoro dove mi pagava lei, non Raffaella".

"Molti di voi dicono che ho lasciato il lavoro per cose che vi siete inventati voi, perché non è assolutamente così - ha aggiunto la Cilia - Non è quello il motivo, ma visto che ho profondo rispetto di alcuni aspetti interni preferisco tenerlo per me, perché sono molto rispettosa. Se non ho parlato prima è anche per questo, ma visto che poi si va oltre mi tocca intervenire. Quindi se devo ringraziare una persona è lei e poi me stessa. Io sono andata lì per trovare l’amore e non fare le serate (...) e a un certo punto si sono interrotti i rapporti, è evidente. Da quando si sono interrotti, è successo qualcosa, non prima, perché se avessi saputo prima le cose sarebbero andate per un verso diverso".

Raffaella Mennoia subito dopo lo sfogo di Teresa ha pubblicato un post in cui accennava alla possibilità di ricorrere alle vie legali. La controreplica da parte dell'ex tronista non si è fatta attendere: "Se pensi di farmi paura ti sbagli, forse ti stai rendendo conto che la gente sta cambiando idea su di te e quindi stai cercando di deviare il discorso. La risposta te la stai dando tu, con questo post hai dimostrato chi sei, vivi di minacce, fai solo minacce e hai prese di potere che non ti appartengono perché per me non sei nessuno e non lo sarai mai, per me non lo sarai mai, per gli altri non lo so, per chi ti lecca il cu*o non lo so, ma per me non lo sarai mai".

A questo punto sulla pagina ufficiale di "Uomini e Donne" è apparsa una nota firmata anche a nome di Maria De Filippi: "Recentemente si leggono sui social a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue e altre più equivoche dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni che poi purtroppo non arrivano mai... dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto... oltre al quale diventa d'obbligo far partire diffide e denunce. La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi il compito di saper individuare i 'rosiconi' e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di MDF'.

"Queste minacce, queste diffide. Tutto questo fa alquanto schifo", ha risposto Teresa Cilia. "Io non ho paura, vivo la mia vita. Ho il mio lavoro e mio marito il suo".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 8/8/2019.