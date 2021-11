Raimondo Todaro ammette: 'Io e mia moglie abbiamo avuto altre storie nei due anni in cui ci eravamo lasciati, ma…’

Raimondo Todaro è finalmente felice dopo che il matrimonio con Francesca Tocca ha ripreso vita ed è tornato a fare coppia fissa con la madre di sua figlia Jasmine, 8 anni. Il ballerino, oggi insegnante di ‘Amici’, ha sottolineato come seppur abbia avuto altre storie durante i due anni in cui si era lasciato con Francesca, non ha mai smesso di amarla. Insomma, frequentava altre donne, ma nel suo cuore c’era solo la collega.

“In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati insieme. E’ successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo, felice”, ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a ‘Di Più’.

“Le cose vanno alla grande. Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”, ha poi aggiunto.

Ora potrebbe essere il momento di mettere in cantiere un altro bebè. “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”, ha concluso il 34enne.

