Raimondo Todaro parla per la prima volta della fine del suo matrimonio: 'Ecco perché è finita'

Raimondo Todaro parla per la prima volta della fine del suo matrimonio. Il ballerino rivela i motivi che hanno portato lui e Francesca Tocca all’addio a Oggi. L’1 giugno scorso, in occasione di quello che sarebbe stato il sesto anniversario di nozze con la danzatrice 30enne da cui ha avuto la figlia Jasmine, 6 anni, il volto di Ballando con le stelle in un messaggio social ha ufficializzato la rottura con un lungo post sul social.

Il 33enne spiega il motivo per cui ha comunicato la separazione via Instagram: “Per far arrivare l’informazione diretta e immediata al pubblico”. Voleva mettere la situazione in chiaro dopo tutti i gossip circolati a causa del flirt che vedeva protagonista Francesca Tocca e l’ex allievo di Amici Valentin Alexandru Dimitru, a cui la bella sarebbe ora nuovamente legata. Raimondo Todaro, però, di tutto questo al settimanale non accenna neppure.

Sul crack Todaro spiega: “Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta”.

I due hanno deciso di lasciarsi: “Siamo in ottimi rapporti: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita”. Sulla crisi che ha portato alla rottura Raimondo Todaro precisa: “Non c’è stato un vero fattore. Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano”.

Tutto è capitato durante la trasmissione “Il cantante mascherato”, di cui Todaro era coreografo. Milly Carlucci, a cui ha raccontato ogni cosa, l’ha aiutato moltissimo in un momento molto delicato della sua vita.

Raimondo cerca di essere un padre presente. Di lui e Francesca sottolinea: “Siamo due bravi genitori, molto attenti e presenti. Siamo anche molto fortunati perché Jasmine è una bambina che ci ascolta molto”. Con la Tocca vivono a 50 metri di distanza a Roma, quindi anche durante la quarantena non c’è stato alcun problema. Ora il danzatore partirà per le vacanze con la figlia in Sicilia. Quando gli si domanda per chi batta il suo cuore adesso, replica: "Per Jasmine, lei è il mio più grande amore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2020.