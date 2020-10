Raoul Bova, che trasformazione! Guarda come è dimagrito: foto

Raoul Bova sorprende con la sua trasformazione. L’attore 49enne è molto dimagrito. Completo scuro, completamente sbarbato, capelli portati più lunghi, sfila sul red carpet della Festa del Cinema di Roma accanto alla compagna Rocìo Munoz Morales. E’ fascinoso più che mai con il suo look rivoluzionato. Tutti gli scattano foto a non finire.

Ha perso 20 chili. Raoul Bova l’ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni. La perdita di entrambi i genitori, morti a distanza di un anno e mezzo l’uno dall’altra, e la frattura di una gamba lo avevano debilitato, ora ha ritrovato la forma top.

Il padre Pino è scomparso a gennaio 2018, la madre Rosa a novembre 2019. Raoul Bova si è sentito perso senza di loro accanto, ma adesso ha ritrovato il suo equilibrio. “Bisogna essere se stessi, non fare le cose per compiacere gli altri. Oggi mi ha aiutato molto tornare a nuotare, dopo un periodo difficile in cui avevo perso mamma e papà a distanza di un anno e mezzo, e il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ora mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”, ha spiegato al settimanale.

Raoul dimagritissimo e in grande spolvero cattura gli obiettivi dei fotografi insieme a Rocìo e da solo. Si sente fortunato. Superato il periodo complicato, promuove il suo primo libro, “Le regole dell’acqua”, edito da Rizzoli, da cui vuole trarre anche un film. I suoi quattro figli, Alessandro e Francesco, 20 e 19 anni, avuti dall’ex moglie Chiara Giordano, e Luna e Alma, 4 e quasi 2 anni, avuti dalla spagnola, ora si vedono e sono in sintonia.

Al Corriere della Sera Bova ha confidato, riguardo ai due grandi: “Fanno i fratelli maggiori. Ho aspettato che si sentissero liberi di vederle e oggi sono felice. Tante volte mi sono domandato o accusato e giudicato come poco forte su alcune decisioni e invece la mia strada e il mio modo di essere sta portando i suoi frutti. I miei figli sono felici, si stanno conoscendo, stanno cominciando a volersi bene e questo è un passo che ne porterà un altro e ancora uno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2020.