Il 27enne insieme alla ballerina a cui si è legato a Ballando da Caterina Balivo a La Volta Buona

I due raccontano il loro amore, sulla cicogna dicono: “Andiamo con calma”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si accomodano nel salotto de La Volta Buona, su Rai2, ospiti di Caterina Balivo. La conduttrice vuole raccontino il loro amore, nato a Ballando con le Stelle. Non solo. Mostra ai due anche un videomessaggio di Rocco Siffredi. Il divo del porno ipotizza di diventare presto ‘nonno’ in tv, il figlio e la danzatrice reagiscono mostrando molta calma. Stanno insieme da soli tre mesi, vogliono andare cauti nel loro rapporto.

Rocco Siffredi ipotizza di diventare 'nonno' in tv, il figlio Lorenzo Tano e la fidanzata Lucrezia Lando reagiscono così

Il 27enne e la 25enne sono appena tornati da Budapest. “Sono stata da lui, subito dopo Natale, che ho passato con i miei”, dice la ballerina nata a Bassano del Grappa. La Balivo vuole sapere quando è cominciata la storia. Tano si sbottona: “E’ cominciato tutto da subito, ma abbiamo concretizzato il 16 ottobre, il giorno in cui ci siamo dati il primo bacio". "Ma è successo una settimana prima dell’inizio del programma! - sottolinea la padrona di casa - Oggi festeggiate i tre mesi, è vero!”. Il pubblico applaude.

Il 27enne insieme alla ballerina a cui si è legato a Ballando da Caterina Balivo a La Volta Buona. Il 59enne gli manda un videomessaggio

“Sono felice che Rossella Erra abbia svelato la nostra storia, visto che la notizia era vera, è la nostra ‘portavoce’”, chiarisce Lorenzo. Lui e Lucrezia hanno litigato solo per le coreografie, quando le montavano. “Però sempre solo quando lavoravamo. All’esterno mai. Non abbiamo mai litigato”, puntualizza la ragazza.

I due si dividono tra l’Ungheria, dove Lorenzo lavora, nell’Academy del padre, e Roma: sono pendolari per amore. Le stelle sono dalla loro parte, l’astrologo del programma ipotizza una cicogna in arrivo nel 2025. Anche papà Rocco spera in un bebè. Caterina mostra alla coppia il videomessaggio del 59enne.

La coppia sorride, ma mantiene la calma riguardo la cicogna: stanno insieme da soli 3 mesi

“Tutti e due siete stati fantastici, ci avete fatto vivere 2 mesi bellissimi. E tu sai Lorenzo da quanto tempo c’era quella compressione… Vederti così è stato liberatorio - dice il divo hard - Successivamente è tutto pazzesco. Andiamo in giro e tutti: ‘Ma che bella famiglia che avete!’. Da Ortona dove sono nato, a tutta l’Italia. Pure fuori dall’italia: questo è merito tuo. Hai dato la possibilità alla gente di vedere chi sei e come viviamo noi. Vi auguro tutto il bene del mondo, l’importante che sappiate che se le cose si fanno e vanno avanti… come dicono alcuni: ‘Siffredi tra poco fai 60 anni e questi ti fanno diventare nonno!’. Sarebbe bellissimo, fantastico… Il mondo è vostro, impegnatevi e non mollate mai”.

La ballerina adora il 27enne e tutta la sua famiglia

Lorenzo e Lucrezia ascoltano le parole di Siffredi e sorridono. Ma su una possibile gravidanza non commentano. Vogliono andare con calma, passo passo, e viversi prima il sentimento, per vedere dove li porterà. Ma non escludono alcuna cosa.