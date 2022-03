Ronn Moss: 'A 70 anni organizzo matrimoni nella mia masseria in Puglia'

Ronn Moss festeggia i 70 anni. Si gode appieno la sua età, come rivela al Corriere della Sera. Continua a recitare e a cantare col suo gruppo, ma una nuova attività lo entusiasma: “Organizzo matrimoni nella mia masseria in Puglia". L'Italia è la sua seconda casa.

Amato in tutto il mondo come l’indimenticato Ridge di Beautiful, ruolo che ha interpretato per ben 25 anni, Ronn non è rimasto in contatto coi colleghi di set: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti. Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti”.

Moss ha un film con Lino Banfi, “Viaggio a sorpresa”, in uscita. Preasto girerà un western tra Italia, Bulgaria e Stati Uniti. Tornerà anche a esibirsi dal vivo con la sua band, ma intanto si gode la masseria, dove organizza matrimoni ed eventi.

L’attore che sul set si è sposato per ben 13 volte, si considera bravissimo da wedding planner: “Diciamo che conosco l’argomento molto bene. Posso essere considerato a tutti gli effetti un super esperto, meglio di così”. E sempre nella bella masserie oggi, 4 marzo, spegnerà le candeline.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2022.