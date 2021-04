Rosalinda Cannavò dopo aver conosciuto la 'suocera': ecco cosa pensa di Roberta Termali

Rosalinda Cannavò rivela cosa pensa di Roberta Termali. Dopo aver conosciuto la ‘suocera’ dice la sua sulla bionda ex conduttrice 56enne, madre del suo attuale fidanzato, Andrea Zenga. L’attrice 28enne l’ha incontrata nel weekend di Pasqua, quando è andata a Osimo insieme al 27enne conosciuto nella Casa del GF Vip e con il quale già convive felicemente a Milano.

Le presentazioni in famiglia sono andate benissimo. Rosalinda Cannavò è entusiasta di Roberta Termali. In diretta radiofonica con Turchesando rivela: “MI ha colpito il suo garbo e la sua eleganza: è unica”. La Cannavò aggiunge: “E’ la madre che tutti vorrebbero avere, come suocera non mi posso lamentare”.

Rosalinda nell’intervista svela anche i tre pregi e i tre difetti del fidanzato: “E’ generoso, galante e molto elegante. E’ pigro, orgoglioso e un po’ narciso!”. Ma non è finita qui: “Aggiungiamo anche disordinato! Le prime discussioni sono nate proprio perché è disordinato e pigro”. Accanto ad Andrea Zenga però è felice: “Mi ha stravolto la vita in meglio, sono uscita fuori e la mia vita è cambiata in meglio grazie a lui”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2021.