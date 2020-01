La moglie di Salvo Veneziano ha raccontato di essersi sentita ferita dopo le parole pronunciate dal marito al ‘Grande Fratello Vip’. Frasi shock sulla coinquilina Elisa De Panicis che sono costate l’eliminazione dal reality al pizzaiolo siciliano. Giusy Merendino intervenendo in studio a ‘Mattino5’ ha fatto sapere di aver sentito il padre di sua figlia al telefono e che il 44enne ora non sta bene e ha chiesto scusa a tutti.

“Chiedo scusa a nome suo, non condivido le sue affermazioni né nella forma né nel contenuto. Il suo atteggiamento ha leso delle donne che si sono sentite offese. Io non l’ho riconosciuto quando ho sentito quello che diceva, conosco mio marito e so che non è una persona violenta. E’ stato un momento di goliardia eccessivo e lo condanno, anche se erano parole metaforiche. Ma io posso assicurare che non è una persona violenta”, ha detto la donna intervistata dalla Panicucci.

“L’ho sentito al telefono, è molto ferito, non sta bene. Non si era reso conto all’inizio, quando l’hanno eliminato non aveva capito, ha chiesto: ‘Ma perché? Ma cosa ho fatto?’. Quando poi gli hanno fatto vedere il video si è reso conto, ha chiesto scusa agli autori, ha chiesto scusa a me, ma soprattutto ha chiesto scusa a sua figlia per averla messa in una situazione del genere”, ha aggiunto. “Anche io l’ho rimproverato, gli ho detto: ‘Ma cosa hai fatto? Cosa ti è passato per la testa?’. Lui pensava di far ridere, ha avuto un atteggiamento gradasso”, ha continuato.

“Io non difendo mio marito. Ma non è una persona violenta. Le frasi che ha detto però erano violente. Mi ha ferito, ho una famiglia e dei figli”, ha quindi concluso.

