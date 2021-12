Emma già cambia look per Sanremo 2022: tra le favorite per la vittoria, ma il cast è stellare

Emma già cambia look per Sanremo 2022. La Marrone taglia i lunghi capelli biondi e si prepara a essere protagonista al festival che andrà in scena dal Teatro Ariston da martedì 1 a sabato 5 febbraio. E’ tra i 22 Big che si esibiranno, tra le favorite per la vittoria finale, la salentina si dovrà battere contro altre star della musica: il cast annunciato da Amadeus è stellare.

Via la treccia bionda. Emma Marrone si trasforma per Sanremo, che ha vinto una volta. E’ emozionata, felice, carica e pronta a mettersi in gioco nella kermesse. Ha già quasi archiviato l’esperienza da giudice a X Factor, che si concluderà questo giovedì 9 dicembre, con la finalissima: anche al talent ‘rischia’ di trionfare con il ‘suo’ Gianmaria.

Emma è solo una dei grandi protagonisti di Sanremo 2022 che si annuncia spettacolare, con artisti in grado di raggruppare una vastissima fetta di pubblico. Amadeus fa bingo e si prende i migliori su piazza.

Tornano i sempre verdi Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Iva Zanicchi. Ci sarà Mahmood con il gettonatissimo Blanco, Elisa, l’amatissimo Sangiovanni.

All’Ariston anche Dargen D’amico, La Rappresentante di Lista, Noemi, la spagnola Ana Mena, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Rkomi, Michele Bravi. Per il quarto anno di seguito, il terzo da concorrente, arriverà Achille Lauro. A Sanremo 2022 spazio pure per Giovanni Truppi, Aka7Even, Giusy Ferreri, Irama, Fabrizio Moro. Lo share farà sicuramente boom. Con Emma e il resto degli artisti lo spettacolo è assicurato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2021.