Sara Affi Fella va dal sua tatuatore di fiducia e ls lascia incidere sulla schiena un nuovo tattoo. Annuncia con grande enfasi il tatuaggio che promette di mostrare ai fan. Sottolinea pure di quanto il tatuatore in questione sia stato bravissimo a non farle male. Peccato che il risultato non sia quello sperato. La frase in inglese che ha scelto di farsi scrivere in modo indelebile sulla pelle non è corretta: il tattoo è sbagliato. Piovono critiche, l’ex tronista di Uomini e Donne diventa oggetto di ilarità per i più maligni. Così lei alla fine sbotta.

Sara Affi Fella, come promesso, pubblica la foto che immortala il tattoo sulla schiena, poi però la rimuove quasi subito: l’errore, evidente, le fa subito rendere conto che il tatuaggio è sbagliato.

VIDEO

La 22enne probabilmente voleva fosse scritto: “For those like me who never give up“, ossia ‘Per quelli che come me non si arrendono mai’. E’ bastato sostituire al ‘me’ l’aggettivo ‘my’ e il significato della frase è così stravolto.

Le critiche per il tattoo sbagliato non cessano a distanza di ore, anzi continuano imperterrite, come pure le prese in giro all’indirizzo di Sara Affi Fella.

La ragazza, prima felice per i tatuaggi (si è anche fatta fare un cuore sul dito, probabilmente felice per la sua storia d’amore con Francesco Fedato, con cui ha ritrovato la serenità), nelle sue IG Stories si scaglia contro gli haters e dice: “Sapete che a me non me ne frega un caz*o di quello che scrivete, perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Che magari un tatuaggio sbagliato si può rimediare, ma la cattiveria no”.