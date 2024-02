Riservato e schivo, il regista 48enne parla dell’attrice 44enne, di cui è innamoratissimo

Si sono conosciuti sul set de La solitudine dei numeri primi: era il 2010

Saverio Costanzo, figlio secondogenito di Maurizio, in una lunga intervista al Corriere della Sera parla del famosissimo papà. Il regista 48enne, riservatissimo, si lascia anche andare sulla sua vita sentimentale. Per la prima volta rivela che non sopportava le origini della sua famosa compagna Alba Rohrwacher. “Detestavo la campagna, il miele”, sottolinea. Ha cambiato idea.

''Detestavo la campagna, il miele'': Saverio Costanzo, figlio di Maurizio, rivela che non sopportava le origini della sua famosa compagna Alba Rohrwacher

Saverio Costanzo in passato è stato legato alla ‘iena’ Sabrina Nobile, da cui ha avuto due figli. Della nascita della storia con l’attrice 44enne si sa pochissimo. Qualcosa è scattato nel 2010 sul set di La solitudine dei numeri primi: lui era dietro la macchina da presa, lei protagonista. Quel primo incontro è stato fatale . La Rohrwacher ha raccontato a L'Officiel: "Piano piano si crea una famiglia di cinema che va al di là del cinema, con rapporti che sono diventati la mia vita. Con Saverio c’è stato un prima e un dopo: dopo La solitudine dei numeri primi è cambiato qualcosa dentro di me, perché è stato il mio primo lavoro così profondo sul corpo”.

Hanno lavorato sempre più spesso insieme, poi, nel 2021, è arrivata l’ufficialità della relazione, anche se sia Saverio che Alba hanno sempre mantenuto molto riserbo sul loro amore. Ora Costanzo al quotidiano, parlando della fiorentina, dice: “E pensare che detestavo la campagna, il miele, lo dicevo proprio: che noia questa storia della Rohrwacher, la campagna, il miele. E poi invece non solo ho imparato ad amare la campagna e il miele, ma soprattutto lei”.

Il regista si riferisce allo stile di vita della compagna. Alba e la sorella Alice sono cresciute in campagna, in un casale in Umbria, nei dintorni di Castel Giorgio in provincia di Terni. Reinhard, il loro papà, tedesco, è un apicoltore. Insieme alla moglie Annalisa ha una piccola azienda che produce miele biologico e fa agriturismo. Hanno scelto questa vita negli anni ’80 come scelta ideologica. La mamma di Alba e Alice, infatti, è nata a Firenze, figlia di professori. Laureata in Filosofia, è stata insegnante e anche preside. Il padre delle due, nato ad Amburgo, è stato musicista. Il richiamo della natura, però, gli ha fatto cambiare strada.

Alba si porta dietro questo bagaglio culturale ed emotivo che Saverio pensava di detestare e invece ne è rimasto folgorato. I due, seppur schivi, si fanno ora vedere insieme sul red carpet. L’ultimo in coppia è stato quello in occasione della premiere del film “Povere Creature” al Cinema Barberini a Roma.