Selvaggia Lucarelli è una grande ammiratrice di Barbara Alberti. Per questo motivo ha spiegato che vorrebbe portarla via dalla Casa del Grande Fratello Vip. La scrittrice 76enne è infatti attualmente chiusa nell’appartamento più spiato d’Italia come concorrente del reality di Canale5. Per la Lucarelli però il programma sta facendo “scempio” di lei. Non riesce a guardarla senza provare malinconia. “Ho sognato di intrufolarmi anche io in quella Casa, approfittando del colpo di sonno dell’autore del turno di notte, e di rapire Barbara Alberti. Rapirla di un rapimento salvifico, sia chiaro, di uno di quei rapimenti fatti a fin di bene, tipo portare via la figlia sedicenne da una festa prima che perda la verginità con uno youtuber deficiente”, ha spiegato su Il Fatto Quotdiano.

Negli ultimi giorni la Alberti è stata attaccata sia da alcuni coinquilini che da qualche telespettatori. Per Selvaggia è troppo e sarebbe disposta a tutto per toglierla da quel contesto. “Tutto, pur di portarla via di lì. Pur di non vederla frugata e valutata dal pubblico del televoto, pur di non assistere allo scempio immeritato della sua persona e della sua storia, pur di non leggere su Twitter un utente che tra lei e Pasquale Laricchia, preferisce Pasquale Laricchia ‘perché sarà ignorante ma almeno è più sincero’”, ha aggiunto.

“Io lo so che Barbara Alberti è entrata lì con le migliori intenzioni. Eppure, nella sua esperienza al Grande Fratello Vip, succede quello che a una come lei non dovrebbe mai succedere e cioè che non è lei a contaminare ma lei a farsi contaminare”, ha poi continuato la webstar 45enne. “Il sentimento che prevale, a vederla lì dentro in chi la venera da sempre, è la malinconia. Immalinconisce guardarla imputata nel processo televisivo serale, con Wanda Nara e Pupo chiamati a esprimere un parere su di lei, che è come chiedere a un gatto un parere sulla Cappella Sistina”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 31/1/2020.