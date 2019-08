Dopo le lacrime di Francesco Chiofalo e Antonella Firodelisi per il presunto tradimento di lui, arriva il commento di Selvaggia Roma, ex fidanzata di Lenticchio. La ragazza racconta la sua verità.

Selvaggia dichiara che Francesco ha conosciuto Aurora Ciorba subito dopo la fine di "Temptation Island": "Io poi lei l'ho perdonata - aggiunge la Roma - ogni tanto la sento ancora". "Francesco è sostanzialmente un bravo ragazzo, però dice una marea di stronz*te, è una persona violenta - prosegue l'ex di Chiofalo - Ai vecchi amici gliel’ha sempre messo in quel posto. Non so quanto ci possa essere ancora del buono in lui. La violenza non l’ho mai denunciata perché ero innamorata. L’ultimo casino è stato prima di partire per Temptation, mi ha lasciato sul raccordo e mi è venuto in soccorso un poliziotto. Lui si dovrebbe disintossicare. Dovrebbe ritornare il Francesco che io avevo conosciuto".

"Di Antonella a me dispiace tanto - sottolinea la ragazza - Mi ha chiamato Aurora e ho deciso di parlare. Io vi dico che lui ha anche visto una mia amica in una discoteca e ci ha provato con lei mentre Antonella era a Salerno. Quindi non è la prima volta eh… Lui è questo. Io amavo il Francesco di un tempo. L’ho perdonato, anche se ha fatto tutte queste stronz*te. Da una parte è una persona cattiva, ma mi dispiace vedere che sta peggiorando. Io mi sono sempre comportata bene quando stavo con lui e anche quando non stavo con lui".

Selvaggia nelle sue Ig Stories pubblica inoltre alcuni post in cui scrive che quelle di Chiofalo non sono altro che lacrime di coccodrillo.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/8/2019.