Serena Enardu dopo l’addio con Pago a Temptation Island Vip parla, racconta il suo momento a Uomini e Donne Magazine. “Sono frantumata”, sottolinea. E aggiunge: “A modo mio io lo amo”. Ma la storia è finita.

Serena Enardu ha partecipato al reality per far cambiare il rapporto con Pago diventato apatico dopo 6 anni e mezzo: “C’erano due vite, la mia e la sua, la sensazione di due vite che non si intrecciavano più se non perché si doveva stare insieme. Non c’era più un discorso di progettualità. Ho sempre sperato che questa relazione fosse quella della mia vita e continuavo ad andare avanti anche di fronte a queste problematiche”.

La 43enne non si aspettava tutto quel che è effettivamente accaduto: “Adesso sono abbastanza frantumata. Da una parte sono triste, perché un rapporto d’amore così importante doveva essere tutelato e i problemi si sarebbero dovuti affrontare in maniera più privata, ma al contempo, senza questa esperienza, non avremmo mai affrontato e ottenuto lo stesso risultato”.

“Un percorso doloroso e forte che ha fatto emergere rabbia, parole forti e pesanti che tiri fuori dal cuore solo se hai tutta quella esperienza che ti porti addosso da tempo. Mi dispiace dover sopportare questo dolore della separazione e di averlo dato a tutti quelli che ho vicino, che soffrono insieme a noi”, spiega ancora.

Gli ha dato fastidio vedere il suo compagno “cadere dalle nuvole”, come se non avesse chiara la situazione: “Sicuramente in futuro non aspetterò più in silenzio che qualcosa cambi. Rimanere in silenzio, essere educati, essere riservati e provare troppo amore mi ha impedito di essere schietta con lui. Mi faceva male anche dirgli quello che stava capitando, perché a lui faceva ancora più male e invece bisogna avere la forza e il coraggio di dire le cose più scomode anche se sai di fare male all’altro”.

“Con la fine del rapporto è andato via un pezzo della mia vita. A modo mio, io amo questa persona. Ci tengo in una maniera totale - confessa Serena Enardu parlando ancora di Pago - Dopo il falò abbiamo pianto tantissimo insieme. Ne esco addolorata. Il giorno dopo ci siamo visti, abbiamo pianto come mai nella vita, ci siamo detti milioni di cose che in sei anni non ci eravamo mai detti”.

E aggiunge: “Abbiamo ammesso tutto, le nostre colpe; ci siamo resi conto di tanti sbagli fatti nel nostro percorso di vita. E dopo un percorso così bisogna aspettare, accettare e capire che forse non c’è più niente da fare se si è arrivati a questo punto. Lui è stato per me un grande amore, cosa che rimarrà per sempre, anche se sotto un’altra forma. Parlare di affetto è riduttivo”.

Ora ha la sua famiglia vicino. Alessandro Graziani? Sul tentatore e una possibile relazione con il 28enne non si sbilancia: “Ho legato moltissimo con lui, ho scoperto un ragazzo bello dentro e bello fuori. Sono contenta di aver approfondito la conoscenza.. Dopo il falò ho voluto incontrare l’uomo che desideravo conoscere fuori da quel contesto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/10/2019.