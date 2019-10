Serena Enardu è in cura da una psicologa. Pago, il suo ex, vive nel rimpianto, la mora 43enne gli manca da impazzire. L’ex volto di Uomini e Donne e il cantante confessano ‘a distanza’ i loro stati d’animo dopo la rottura a Temptation Island Vip sulle pagine di Chi.

“Se Pago avesse chiesto il falò di confronto, comprendendo il mio disagio, gli avrei dato un’altra opportunità”, dice la 43enne. “Non è vero. Il suo sentimento era spento. Lo avrei chiesto dopo tre giorni, ma sentivo che era lontana, volevo capire quanto lo fosse. Doveva andare così. Il mio cuore ancora sanguina”, controbatte lui al settimanale.

Serena Enardu spiega che l’ex compagno da lei avrebbe voluto un figlio. Lei no, è già mamma di Tommaso, nato da una precedente relazione, e le basta. “Io l’avrei sposata. Sognavo una figlia femmina. Sogni e parole infrante”, sottolinea l’artista 48enne.

Il desiderio sessuale della mora si era spento. Pago è dentro di lei, ma da ex: “Mi manca sapere come sta, gli voglio bene, ma non lo amo”. Non è così per Pacifico Settembre: “Mi manca tanto, tutto. Mi manca lei. Ha un fascino incredibile. Mi manca nel quotidiano. Mi manca il suo abbraccio. Fa male”.

Serena Enardu durante l’intervista piange moltissimo, quando le si domanda il perché, spiega: “Sono in cura da una psicologa. Io e Pago da due anni non stavamo bene. Ho sempre avuto paura di ferirlo, di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno a dire che sono in cura”.

Poi aggiunge: “C’è un lato di me che non ho voglia di raccontare. La mia vita è fatta di grandi dolori. Faccio fatica a parlarne. Ho toccato il fondo. Ora devo cercare la luce, soprattutto per mio figlio. Pago mi ha lasciato sola, non mi ha compreso. In casa i pantaloni li portavo io”.

Di Alessandro Graziani, il tentatore con cui era in intimità al reality non parla: “Voglio tutelarlo”. E’ sicura di non volere più indietro Pago. Lui invece al settimanale confessa: “Vi ho richiamato per dirvi di scrivere che Serena mi manca…”. Forse desidererebbe avere una piccola possibilità per rientrare nella sua vita, per fare ancora breccia nel cuore dell’ex.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2019.