Serena Enardu ora sogna le nozze con Pago: 'Lo sposerei anche domani'

Serena Enardu spera che Pago la perdoni, che ascolti il suo cuore, che fa a cazzotti con la ragione, e dopo il GF Vip torni da lei. Il pochi mesi dopo averlo lasciato a Temptation Island Vip, si è accorta di amarlo ancora profondamente. Ora sogna addirittura le nozze con il cantante 48enne. “Lo sposerei anche domani”, confessa a Uomini e Donne Magazine.

“Sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio – spiega l’ex tronista - E’ naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito”. Lo sposerebbe anche domani.

Vederlo nella Casa al reality la fa soffrire. Serena rivela: “Lo osservo come una bambina che guarda un film di paura, con le mani che coprono gli occhi ma tentano di sbirciare. Il timore di ascoltare o vedere qualcosa che mi possa far soffrire è forte”. Ha paura che possa accadere qualcosa con le altre donne insieme a lui.

“Vedo Pago più sereno e penso sia giusto rispettare i limiti che deciderà di mettere lui d’ora in avanti. Anzi anteporrò lui a me, soprattutto perché non voglio invadere questo suo momento - aggiunge ancora la Enardu - Spero di continuare a vederlo ironico, sorridente, perché ha bisogno di leggerezza. Dopo Temptation vedo Pago cambiato, evoluto”.

“Sono convinta che Temptation Island sia stato importante nelle nostre vite: ci ha cambiati. Io ho riscoperto quanto per me lui fosse importante. E anche se è difficile da dire, ringrazio quel programma perché, dal nostro ultimo confronto a Uomini e Donne, quando vedo Pago mi batte il cuore - svela ancora la sarda - Non mi succedeva qualcosa di simile da tempo: quel disagio che ti agita lo stomaco appena lo hai vicino. Tutto quello che è successo è stato come cadere in un burrone, ma se dovessimo riuscire a superarlo, credo che potremmo essere una delle coppie più belle del mondo”.

Poi confessa anche: “Quasi ogni giorno gli mando dei messaggi su WhatsApp. A volte sono una buonanotte, altre una foto o una nota vocale. Spesso li cancello perché mi ritrovo a mandare dei messaggi lunghissimi e mi dico: 'Povero lui quando dovrà sentirli'. Gli scrivo tutte le volte che lo penso, perché è il mio modo per sentirlo vicino. Quando lui avrà finito la sua esperienza, se ne avrà voglia, saprà che sono qui ad aspettarlo. Mi aspetto solo che dopo questo tempo lui abbia le idee più chiare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2020.