Shannen Doherty è a pezzi. L’attrice ha voluto annunciare personalmente in televisione di avere di nuovo il cancro. Dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore al seno nel 2015 era riuscita grazie alle cure mediche a migliorare. Il male era entrato in remissione. Poi nel 2019 la terribile notizia: è tornato. Non solo, è anche al quarto stadio: ovvero è molto avanzato e ci sono metastasi. L’interprete americana ha spiegato tutto tra le lacrime in un’intervista a ‘Good Morning America’ sulla ABC.

“Tra pochi giorni o settimane arriverà la notizia che sono al quarto stadio. Il mio cancro è tornato, sì. Ed è per questo che sono qui. Non penso di aver ancora metabolizzato questa notizia. E’ una pillola molto amara da mandare giù, per tanti motivi. Alcuni giorni mi chiedo perché è capitato a me. Poi in altri mi dico, beh, perché non io? Chi altri? Nessuno meriterebbe di trovarsi in questa situazione. La mia prima reazione è stata quella di ansia per dover dare la brutta notizia a mia madre e a mio marito”, ha fatto sapere la 48enne.

Poi ha raccontato come ha reagito alla morte dell’amico e collega Luke Perry, scomparso improvvisamente lo scorso anno per un infarto. “Per me quello è stato uno shock. Il minimo che potessi fare per rendergli omaggio era fare lo show”, ha detto facendo riferimento al reboot di ‘Beverly Hills 902010’ prodotto proprio nel 2019. Ma Shannen è voluta tornare sul set dopo aver saputo di avere di nuovo il cancro anche per un altro motivo. “Oltre a questa ragione relativa a Luke, ce n’è un’altra. Ho pensato che potessi lavorare nonostante un cancro al quarto stadio. La nostra vita non finisce nel momento in cui riceviamo la diagnosi, abbiamo ancora della vita davanti”, ha spiegato.

Infine ha raccontato che la prima persona del cast a cui lo ha detto è stato Brian Austin Green, ovvero il marito di Megan Fox che interpreta David. “Lui mi è stato di grande supporto”, ha confidato.

Scritto da: la Redazione il 5/2/2020.