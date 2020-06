Silvia Provvedi è diventata mamma. La cantante, nota al grande pubblico grazie al duo musicale ‘Le Donatella’, ma anche per aver partecipato a diversi reality, ha dato alla luce la sua prima figlia. La piccola è nata a Milano, sta benissimo e si chiama Nicole, come ampiamente anticipato proprio da Silvia. E’ stata la mora 26enne ad annunciarlo via social. Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della manina della neonata. Accanto allo scatto ha scritto: “Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore!”. Il padre della piccola è Giorgio De Stefano.

Subito tantissimi i messaggi di auguri sotto al post. Tra le altre sono arrivate le congratulazioni di Francesco Monte, Cristina Marino e Chiara Galiazzo. Elisabetta Gregoraci ha commentato: “Auguri, che meraviglia, un abbraccio a tutti voi e uno speciale a te mamma”. Samantha De Grenet ha aggiunto: “Auguri di cuore… ed ora inizia l’avventura più bella”. Stefano Sala, appena diventato papà bis, ha invece scritto: “Congratulazioni! Ci vediamo al parco con le carrozzine”.

Recentemente Silvia, che ha una sorella gemella, Giulia, da cui non si separa praticamente mai, ha fatto spere che Nicola avrà “due mamme”. “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis. Ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”, ha detto a ‘Oggi’. “Ora mi attirerò molte critiche ma io intendo viziare e coccolare Nicole…”, ha poi aggiunto. Infine ha svelato di aver preso solamente nove chili durante tutta la gravidanza.

Scritto da: la Redazione il 18/6/2020.