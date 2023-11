La 70enne a La Volta Buona attacca la giudice di Ballando con le Stelle

Nello show di Rai Uno le due si sono scontrate più volte, tutta ‘colpa’ di Ricky Tognazzi, nel cast

Simona Izzo non ci sta. A La Volta Buona torna a parlare di Selvaggia Lucarelli. La 70enne si è scontrata già più volte con la giudice di Ballando con le Stelle. Tra le due sono volate parole grosse in tv. Tutta colpa di Ricky Tognazzi, nel cast del dancing show. L’attrice, regista, produttrice e doppiatrice a Caterina Balivo della 49enne dice: “Ha disturbato molte attrici”. Pensa di querelare Selvaggia e spiega perché.

''Ha disturbato molte attrici'': Simona Izzo pensa di querelare Selvaggia Lucarelli, ecco perché

Sabato scorso, dopo un acceso dibattito, a ballando la Lucarelli ha detto: “A wow, adesso pure le minacce mi fai. Pure i pizzini. Diciamo che da oggi sei Simona Pizzo”. Selvaggia aveva criticato Ricky, troppo dipendente dalla Izzo a suo dire. Da lì la lite.

Simona dalla Balivo esprime il suo pensiero senza alcun freno. “Se ci sarò sabato sera? Dipende, se il mio avvocato mi consiglia di andare, allora andrò. Sabato scorso, quando lei ha detto che non c’erano i fiori perché non c’era un anniversario da festeggiare, le ho risposto. Ho detto che in realtà era l’anniversario della nascita del figlio di mio nipote Marcello Izzo”, sottolinea.

La 70enne a La Volta Buona attacca la giudice di Ballando con le Stelle

Poi su Ricky e le obiezioni della giornalista chiarisce: “Io oscuro mio marito? Non è presente lei e non mi va di insistere. Hai visto che Banfi se ne andrà probabilmente e quindi anche io potrei andarmene. Anche io sono in gara! Lei è in gara con me e non so perché. Penso che sia ossessionata. Mi ha chiamato Pizzo ed è passibile di querela. Lei in diretta ha detto otto volte Pizzo al posto di Izzo! Ah, quattro volte? Vabbè sembravano otto. Sul mio cognome hanno giocato altre volte... La trovo una cosa volgare, però, giocare in questo senso, con un termine del genere”.

Nello show di Rai Uno le due si sono scontrate più volte, tutta ‘colpa’ di Ricky Tognazzi, nel cast

L’artista conclude: “Io comunque non l’avevo minacciata. Avevo solo detto che c’era una persona che aveva molte querele e lei si è sentita toccata. E sono querele fatte da molte attrici e da persone che ha disturbato. Ti voglio dire che ci sono delle querele! Io parlo delle querelanti e non di lei. Sono tante le donne che hanno querelato. Avrei dovuto querelarla anni fa, avrei potuto. Il passato però è passato. Ma la parola Pizzo significa darmi della mafiosa! La volgarità di andare sui cognomi lo trovo bruttissima. Io adoro il mio cognome”.