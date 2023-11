Rosa Perrotta rivela quante migliaia di euro riesce a guadagnare con un solo post social, scoppia la polemica

L’ex tronista 34enne racconta tutto in tv, a Generazione Z, ospite di Monica Setta, ma le sue parole...

Tra i telespettatori c’è chi si chiede chi sia, critiche per le sue dichiarazioni

Rosa Perrotta risponde alle domande di Monica Setta a Generazione Z e si racconta. La 34enne, sposata con Pietro Tartaglione, 32 anni, mamma di Ethan, 4 anni, e Mario Achille, 2 anni il prossimo 10 novembre, si racconta. Rivela anche quante migliaia di euro riesce a guadagnare con un solo post social ora che è una nota influencer e immancabilmente scoppia la polemica. La clip della sua intervista, condivisa da Instarai2 su Instagram, scatena i follower.

Ex tronista di Uomini e Donne, si è innamorata di Pietro proprio nel dating show. “Io non mi ero candidata per fare la tronista, mi hanno chiamato un giorno e mi hanno detto: ‘lo sai che Maria vuole conoscerti?’. Io ero sconvolta. Ovviamente ero felicissima. Vado e dopo una settimana mi chiedono di fare la tronista. Mi ero da poco laureata, avevo finito la specialistica ed ero presa da altre cose. Non cercavo l’amore, ma alla fine ho accettato. A Uomini e Donne sto tre mesi e lì conosco quello che è l’attuale mio compagno e padre dei miei figli”, racconta Rosa.

Tartaglione lo aveva incrociato già da prima. La Perrotta svela: “Mi scriveva su Instagram, ma io non lo calcolavo, non ero in cerca di una relazione né dell’amore della mia vita, ero presa da altro”. Poi in tv il colpo di fulmine: “Me la tiravo un pochino, poi vedendolo lì mi sono perdutamente innamorata”.

Uscita dal programma Rosa ha iniziato a essere attivissima sui social e sono arrivati i guadagni: “Dopo Uomini e Donne mi si è aperto il mondo social, io non ne avevo nessuna conoscenza e da neofita ho iniziato a fare questo lavoro. Quanto guadagno? Non entro nel dettaglio delle cifre ma io mi ritengo una grande privilegiata. Molto spesso si parla di gioie e dolori di questi social, a volte possono essere uno strumento cattivo. Ci sono anche gli odiatori. Ho letto di tutto su me. La cosa più brutta che ho letto? Quella contro i miei figli. Ho scelto di mostrarli perché non mostrarli sarebbe stato strano, io sui social condivido tutto di me, siamo una grande famiglia”, spiega.

La Setta la incalza sui guadagni, le domanda se sia vero con con un solo post ci si possa mettere in tasca 3 o 4 mila euro. Rosa conferma, ma dice di essere morigerata con i soldi: “Sono una moderata della moda, cerco di ponderare bene le mie spese per lo shopping. Oggi cerco di spendere di più per i miei bambini”.

L’intervista genera, come spesso accade, critiche. In molti tra i telespettatori non conoscono la Perrotta: “Ma chi é questa ragazza per essere intervistata? Mah…”. C’è chi sul social ironizza sulle sue parole: “'Sono nota per essere una tronista' Ahahahahah”. E c’è chiaramente sui guadagni per un post sbalordisce e cita i ragazzi che, invece, studiano duramente e poi lavorano, ma con stipendi bassissimi. Tanti puntano il dito sull’ostentazione di chi i social li usa come professione e ottiene profitti altissimi.