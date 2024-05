Il settimanale ne è sicuro: “Non è solo amicizia, tra i due c’è del tenero”

La 38enne e il 27enne pizzicati in atteggiamenti intimi in una discoteca di Madrid

Non sarebbe solo una semplice amicizia. “Tra i due c’è del tenero”, scrive Chi. Melissa Satta e l'ex di Giulia De Lellis, Carlo Beretta, sono stati paparazzati insieme anche nella notte. Il settimanale pubblica le immagini che li immortalano in atteggiamenti intimi in una discoteca di Madrid, durante quel weekend trascorso nella capitale di Spagna insieme ad alcuni amici.

Melissa Satta e l'ex di Giulia De Lellis, Carlo Beretta, paparazzati insieme anche nella notte: le immagini su 'Chi'

“Le foto non lasciano più spazio a dubbi”, sottolinea il giornale. E aggiunge: “Dopo che Chi per primo ha scovato l’ex di Giulia De Lellis e la showgirl a Madrid per un weekend con amici, dopo averli visti nuovamente insieme a Forte dei Marmi la settimana scorsa, riavvolgiamo indietro il nastro”.

Così il rotocalco rosa condivide con i lettori gli scatti di quel famoso fine settimana: sono volati via dall’Italia dal 20 al 22 di aprile. Le foto li mostrano complici, intimi, allegri. La 38enne, messa ormai alle spalle la relazione con Matteo Berrettini (che ora sembrerebbe essersi già legato all’ex del cantautore Ultimo, Federica Lelli), torna a sorridere. Carlo, 27 anni, la diverte. Ma solo il tempo potrà confermare se la liaison è reale e, soprattutto, duratura.

Il settimanale ne è sicuro: “Non è solo amicizia, tra i due c’è del tenero”

I due, comunque, guardano avanti. Chi parla già di un estate calda, in cui tutto potrebbe essere ufficializzato, chissà se andrà veramente così.