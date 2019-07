Marcelo Fuentes, 45 anni, e Sofia Bruscoli, 31, hanno partecipato a un evento che si è tenuto in Abruzzo. Sofia sul suo profilo Instagram ha voluto condividere una foto di coppia. Nello scatto la modella e l'ex volto di "Uomini e Donne" sono elegantissimi: la Bruscoli indossa un lungo abito azzurro che le sta d'incanto mentre Fuentes sfoggia un completo scuro con panciotto e giacca blu.

La storia d'amore tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes prosegue a gonfie vele. La coppia, che nel 2013 ha salutato l'arrivo della piccola Nicole, è sempre molto unita. A coronare la relazione mancano solo le nozze: "Io vorrei sposarmi perché penso che il matrimonio è qualcosa che ci unirebbe ancora di più", ha dichiarato di recente Marcelo intervistato da Uomini e Donne Magazine. "Per me diventare marito di Sofia sarebbe il coronamento massimo del nostro grande amore", ha aggiunto Fuentes. Per ora, però, il matrimonio non è nei piani della coppia. Per i fiori d'arancio c'è tempo.

Una cosa è certa: la Bruscoli è innamorata del compagno. Sul social lo definisce "la mia dolce metà". Il legame tra loro, nonostante il passare degli anni, è sempre forte come mostra anche la foto scattata durante l'evento in Abruzzo.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/7/2019.