Soleil Sorge fa festa con la mamma e gli amici: la cena di bentornata dopo il GF Vip

Soleil Sorge dopo la fine del GF Vip, vissuto da protagonista assoluta, e il fortunato debutto da giurata a La Pupa e il Secchione Show, fa festa a Roma e ritrova i suoi affetti più cari. La cena di bentornata organizzata per lei da Antonello Lauretti, noto pr, e altri amici in un famoso ristorante della Capitale è strepitosa. Accanto alla bionda c’è anche l’adorata mamma, Wendy Kay.

La lettera S campeggia nella sala di Fello Roma, a Tor di Quinto, nella zona nord della Città Eterna. L’influencer 27enne e gli altri commensali assaggiano portate strepitose a base di pesce. Tanto crudo, ma pure ottimi primi e secondi cotti. E’ un susseguirsi di portate: tutti le gustano contenti.

Soleil manda baci e sorride felice: è tornata alla normalità, anche se gli impegni professionali per lei sono molti, arrivati grazie alla popolarità data dal reality che per 6 mesi l’ha mostrata in tv.

Per chiudere la serata in bellezza, anche una torta sempre a forma di S: la bionda è euforica e piena di gioia. Non poteva desiderare di più. “Sono sopraffatta di gratitudine per tutto l’affetto che mi avete dato e continuo a ricevere, siete stati e sarete sempre la mia forza più grande - scrive sul social ai fan - Spero di potervi abbracciare e conoscere uno ad uno al più presto! Nel frattempo avete tutto il mio cuore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2022.