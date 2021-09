Scintille social tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip si sono scatenate sul web confermando la reciproca antipatia finora tenuta a bada durante la diretta e gli interventi del reality di Canale 5. A far discutere le due bionde della tv è stato ancora una volta Giancarlo Magalli.

Questa volta il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni. Sonia Bruganelli ha postato un selfie con Giancarlo con questa didascalia: ''Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento @magallinobellino ed i suoi aneddoti''. La foto ha scatenato una valanga di critiche e commenti con molti followers che hanno ritenuto lo scatto inopportuno visti i trascorsi tra Adriana Volpe e Magalli, una lunga faida culminata con una denuncia da parte della conduttrice 48enne. La Bruganelli all'inizio ha risposto ai commenti sostenendo che la collega non se la sarebbe presa, rispendendo al mittente tutte le accuse. Poco dopo però è arrivata la reazione della Volpe che su Twitter ha commentato così: ''Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento...tanto bellini''.

Adriana non ha gradito lo scatto, ma la moglie di Paolo Bonolis ha continuato a difendere il suo gesto negando ogni malizia: ''Io non faccio coppia con Adriana, ma con Paolo e con lui vado e incontro chi voglio. Mi dispiace che Adriana non si renda conto che la mia vita non ha nulla a che vedere con i suoi fatti personali''. E ancora: ''Noi non siamo mai state amiche''. La tensione ormai è evidente e non resta che aspettare la prossima diretta del Grande Fratello Vip per capire se le due opinioniste riusciranno a chiarirsi...

Scritto da: La Redazione il 26/9/2021.