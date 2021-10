Sonia Bruganelli accusa Bonolis di aver millantato ricchezze che non aveva, lui replica così

Sonia Bruganelli accusa il marito Paolo Bonolis di aver millantato ricchezze che non aveva all’inizio della loro storia pur di conquistarla. Il conduttore replica. A Cartabianca, ospite di Bianca Berlinguer, ribatte con la sua solita verve e sottolinea: “Ha abboccato, ha funzionato”.

Al GF Vip la produttrice 47enne, opinionista al reality show con Adriana Volpe, rivela una succosa chicca del suo passato. Sollecitata da Alfonso Signorini, racconta cosa le dicesse il presentatore pur di far breccia nel suo cuore. “Quando ci siamo conosciuti, Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville…Per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua…”, confida Sonia in diretta tv.

Immancabile arriva la replica di Bonolis. La Berlinguer, nel corso dell’intervista, in gran parte dedicata alla politica e al green pass e i vaccini, si concede una piccola parentesi gossip e gli sottolinea: “Ho visto che tua moglie, simpaticamente, ha dichiarato al Grande Fratello che all'inizio tu ti sei spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi in una grande imbarcazione, ma non era tua”. Paolo immediatamente ribatte: “Per ogni pesce c'è l'esca giusta. Evidentemente la signora poi ha abboccato. Quindi ha funzionato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2021.