Sonia Bruganelli e le critiche per l’aereo privato: 'Rende la vita più facile a mia figlia’

In più occasioni Sonia Bruganelli è stata presa di mira dalle critiche social per l’uso, e secondo qualcuno l’ostentazione, di voli privati per andare in vacanza. Ora la 47enne, moglie di Paolo Bonolis, ha voluto sottolineare come la scelta di questo tipo di mezzo di trasporto sia dettata anche dalle esigenze di sua figlia Silvia. La primogenita ha infatti alcune difficoltà motorie dalla nascita e volare in questo modo rende le cose più semplici. Pubblicando una foto in cui si vede la ragazza, oggi maggiorenne, che viene aiutata a salire a bordo (sul volo di rientro da Formentera a Roma), Sonia ha scritto su Instagram: “Quando vi ‘incarognite’ per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe??????”.

Subito tanti i commenti di supporto da parte di follower e amici. Tra gli altri ha voluto scrivere qualche parola anche Tommaso Zorzi, che nei mesi scorsi ha stretto un legame particolare con Silvia. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha scritto: “Vi ho vissuti da vicino e conosco l’impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti i giorni. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto. Salutami Silvietta mia”.

Sonia, che insieme a Bonolis ha anche altri due figli, Adele e Davide, sarà al fianco di Alfonso Signorini nella prossima edizione del reality di Canale5. Dopo l’estate occuperà infatti il posto di opinionista del programma. Al suo fianco Adriana Volpe.

Scritto da: la Redazione il 2/8/2021.