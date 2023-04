La produttrice 49enne chiarisce: “La mia intervista era prevista per oggi, non per la scorsa settimana”

“E’ uscita questa notizia come fosse un comunicato, ci sono rimasta un po’ male”

Sonia Bruganelli cerca di mettere un freno alle voci di divorzio. In tv, a Verissimo, parla della presunta crisi matrimoniale con Paolo Bonolis: la sua smentita agli occhi di molti risulta debole. Discorre sulla notizia uscita nei giorni scorsi, quasi in forma di comunicato ufficiale, e sottolinea: “La volontà di comunicarlo è solo dei diretti interessati”. Non capisce perché sia successo.

''La volontà di comunicarlo è solo dei diretti interessati'': Sonia Bruganelli in tv fa una smentita un po' debole della crisi matrimoniale con Bonolis

La produttrice 49enne, tornata al lavoro dietro le quinte per preparare Ciao Darwin, trasmissione che Bonolis condurrà prossimamente su Canale 5, in collegamento da Roma con la studio di Cologno Monzese, precisa subito che la sua intervista era prevista per domenica 23 aprile e non, come scritto da alcuni, per domenica scorsa: lei non ha mai evitato di esporsi dando forfait all’ultimo istante.

Sonia parla dell’amore per i figli, Silvia, 20 anni, Davide, 18, e Adele, la piccola di 15 anni, poco dopo al suo fianco per la prima volta in tv. Inevitabile affrontare anche l’argomento riguardante la notizia spinosa della sua separazione dal marito. “Non avrei mai fatto un annuncio in tv, non sarei mai entrata in studio per dire che mi separo, non è da me. Fantascienza televisiva. Che facevamo, entravamo qui mano nella mano e poi lo dicevamo? Ma dai!”, precisa ironica.

La produttrice 49enne presenta la figlia più piccola, Adele, 15 anni

“Come ho reagito? La prima è stata di stupore perché non venendo da noi ci sono anche rimasta un po' male. Mi sono detta: ‘Perchè?’”, ammette la Bruganelli, che in quei giorni era alle Maldive con Paolo, i figli.

“Poi io e Paolo stiamo insieme da 25 anni, lavoriamo insieme da tanti anni, siamo una coppia forte dal punto di vista di anime e volontà di difendere la nostra famiglia quindi la prima cosa è stata quella di dimostrare che noi non ne sapevamo niente. E adesso voglio sottolineare che qualsiasi scelta di una coppia sotto i riflettori non può prescindere dalla volontà di comunicazione dei diretti interessati. Che sia vero o no non si può decidere senza coinvolgere le parti. Fatecelo dire a noi quello che proviamo. Le cose nostre le conosciamo io e Paolo e nessun altro”, aggiunge l’ex opinionista del GF Vip.

“Bisognerebbe fare un po' di attenzione prima di buttare nel calderone delle notizie certe cose, specialmente perché ci sono dei figli, bisogna avere comunque una coscienza anche se siamo personaggi pubblici”, chiarisce ancora la Bruganelli.

Per mettere a tacere i gossip sul finale di intervista entra in collegamento anche il marito Paolo, 61 anni

“Perché è nato questo gossip? Non lo so, forse dal fatto che sono due anni che dico che vado a vivere per conto mio ma ancora non è pronta casa. Forse perché era finito il Grande Fratello e servivano notizia...Sono nati tanti gossip negli anni ma non mi pongo più il problema”, sottolinea ancora Sonia. E conclude: “Le cose nostre le conosciamo io e lui, l'importante è che la mia famiglia stia tranquilla”.

L’ormai popolare volto tv immediatamente dopo presenta la piccola di casa, Adele, che ha iniziato il primo anno di liceo e sogna di fare l’attrice: frequenta il secondo anno di una scuola di recitazione. Sul finale di intervista arriva anche Bonolis, che richiama moglie e figlia all’ordine: devono tornare a lavorare per lo show che stanno preparando. Quando gli si domanda se voglia dire qualcosa in merito alla faccenda, il presentatore 61enne è lapidario. Sarcastico e istrionico, col sorrisino sulle labbra dice: “Non devo aggiungere niente”.