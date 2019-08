Stefano Bettarini prosegue la sua storia d’amore con Nicoletta Larini. Tutto tra di loro va a gonfie vele, anche se la ragazza continua a essere gelosissima del fidanzato 47enne. La 25enne lo ha persino fatto seguire da un detective. L’ex calciatore lo svela a Chi.

“Pensavo che con Temptation island Vip la gelosia di Nicoletta si sarebbe placata, invece mi sbagliavo. Tempo fa ho scoperto che aveva ingaggiato un detective per seguirmi. Ma il miglior detective sono io, infatti è rimasta a mani vuote”, racconta al settimanale.

Stefano Bettarini è felice con Nicoletta Larini nonostante la paura della ragazza di un possibile tradimento da parte sua: “Lei non è ‘guarita’. La sua gelosia è aumentata. In fondo, però, va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare. Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”.

Nicoletta Larini non ha scoperto nulla di compromettente che riguardasse Stefano Bettarini. L’unione tra i due prosegue, anche se non ci sono in programma né nozze, né figli. L’ex marito di Simona Ventura lo chiarisce ancora una volta: “Ho già due figlioli che amo, Niccolò e Giacomo, e anche per le nozze ho già dato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/8/2019.