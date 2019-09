Taylor Mega in tv a “Live - Non è la D’Urso”, presenta la sua nuova fidanzata Giorgia Cardarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La giovane influencer non sa che non sono tutte rose e fiori allo show. Nel famoso ascensore del programma di Carmelita c’è Erica Piamonte ad aspettarla. Lo scontro tra le tre va in scena ed è acceso, era inevitabile.

La D’Urso vuole che Taylor Mega, seppur tutta baci e smancerie con la fidanzata Giorgia Caldarulo anche dietro le quinte, si chiarisca con Erica Piamonte. “Non stavo con Erica. Con lei ho avuto qualcosa di più di un'amicizia ma non era niente di ufficiale. Tra di noi c’era una relazione aperta”, sottolinea subito la 25enne. Poi chiede alla fidanzata Giorgia Caldarulo se il confronto con la toscana le possa dare fastidio. Nonostante sia chiaro che non le faccia piacere, accetta.

Erica Piamonte non nasconde la sua sofferenza nel vedere Taylor Mega e la fidanzata attuale insieme. “Io e Erica avevamo un rapporto di amicizia stupendo. La cosa che purtroppo mi ha dato fastidio e di cui avevo paura è che andando un po’ più in là dell’amicizia si potesse rovinare il nostro rapporto di amicizia”, fa sapere ancora l’influencer.

La Piamonte ribatte: “Se la vuoi chiamare amicizia va bene - ribatte Erica - ma lo sai che non era tale. Non sai quanto sto di mer*a perché non te ne frega nulla, mi sembra che tu ti stia facendo la tua vita. Io il sentimento per te lo avevo… scommetto che ora hai un sentimento per quest’altra… come fa a piacerti una persona così diversa da me?”.

Poco dopo nell’ascensore arriva anche Giorgia Caldarulo: “Piacere, la moscia” dice alla rivale che ormai l'ha soprannominata così. La ragazza le chiede perché si è permessa di giudicarla senza neanche conoscerla attaccandola senza pietà sui social e in tv. La rimprovera, Erica ribatte colpo su colpo. Infine le suggerisce: “Erica fatti una vita, vai avanti“. La discussione continua, ma Taylor ormai è assolutamente invaghita di Giorgia.

Le due anche nelle loro IG Stories, girate dietro le quinte del “Live”, fanno capire a tutti che sono innamorate e la cosa è seria. Si regalano bocca a bocca appassionati, senza alcun problema. Sono una coppia alla luce del sole, ormai, la Piamonte se ne dovrà fare una ragione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2019.