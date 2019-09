Simone Bonaccorsi continua a difendere la fidanzata Chiara Esposito. La ragazza è molto esuberante e durante "Temptation Island Vip" si sta dimostrando piuttosto intraprendente con alcuni tentatori. Ma il modello 23enne anche di fronte ai video della dolce metà sempre più vicina ai single Fabrizio e Antonio continua a stare dalla sua parte. Fabrizio ha detto a Chiara che lei è avanti rispetto a Simone. Che lo tiene in pugno. La ragazza ha preferito non rispondere.

"Lui la sta corteggiando. Gli altri non conoscono la nostra storia. Quando lei ha fatto quell'errore, che è stato il più grande della sua vita, è cresciuta. Lei pensa a me e questo mi basta. Me l'ha fatto capire. Ha parlato di me. Ha detto una bella cosa. O sbaglio? In passato ha fatto quello che voleva ma ora non lo sta facendo", ha detto Bonaccorsi sfogandosi in particolare con Pago. Quest'ultimo ha manifestato le sue perplessità cercando però di non urtare la sensibilità del ragazzo.

Fermo nelle sue pozioni Simone ha dimostrato di avere fiducia nella fidanzata anche durante il falò. "Nel villaggio ci sono dei giudizi contrastanti nei confronti di Chiara e tu la difendi sempre", ha esordito Alessia Marcuzzi. "Sì io la difendo sempre - ha risposto Bonaccorsi - e mi dà fastidio che Anna Pettinelli e Serena Enardu parlino male di Chiara facendola passare come la ragazza fidanzata non seria che magari ci prova con questo ragazzo o con altri ragazzi. Chiara non fa così. Non è una poco di buono. E' il suo carattere. Io e lei siamo fatti per stare insieme. Sono sicuro di quello che dico perché la amo da morire e mi fido".

"Simone ho un video per te", le parole di Alessia. E il modello ha potuto così vedere la Esposito con Antonio. I due sembrano piuttosto affiatati. Ma la clip non scalfisce la sicurezza del ragazzo: "Il cuore mi batte a mille ogni volta che la vedo nei video - ha affermato - Questa è l'ennesima prova che Chiara balla con tutti. Questa cosa da un lato mi fa stare bene, dall'altro sono il fidanzato e rosico. Ma non mi sta mancando di rispetto e non lo farà. Io la amo da morire. E' la mia compagna. Darei la vita per lei. E non vedo l'ora di rivederla. Non devo mollare, perché una volta uscito da questo programma io la sposerò".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 17/9/2019.