Tina Cipollari confessa a sorpresa: 'Sono fragile e piena di paure'

Peggiorano le condizioni di Carlo Conti

Carlo Conti peggiora. Il conduttore televisivo che qualche giorno fa ha dichiarato di essere positivo al covid, ha fatto sapere sui social che le sue condizioni di salute si sono aggravate e che da asintomatico ha iniziato a sviluppare alcuni dei sintomi tipici della malattia.«Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) », scrive in un post su Instagram, «questo Covid è una brutta bestia», facendo capire che ora le sue condizioni sono più gravi rispetto a quelle di qualche giorno fa. Conti non perde la positività e la speranza e su Instagram mostra un bigliettino scritto dalla compagna e dal figlio che in questi giorni non può vedere ma che non mancano di dimostrargli la loro vicinanza e il loro affetto...

