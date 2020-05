Tina Cipollari si trasforma in Gemma Galgani, invecchiata col trucco per la parodia della Dama

Tina Cipollari si trasforma in Gemma Galgani: invecchiata con il trucco, l’opinionista ha il volto raggrinzito per la parodia della Dama. Racconta a modo suo, in un video esilarante e super trash, l’incontro della bionda 71enne e Sirius. E’ Gianni Sperti a interpretare il ruolo di Nicola Vivarelli, il suo corteggiatore 26enne.

Tina diventa una Gemma terribile. La torinese viene rappresentata come una vecchia Rose del film Titanic. Il fiore che ha in regalo dal suo ufficiale Sperti è un carciofo. Sulle note della famosa canzone, colonna sonora della pellicola, i due raccontano con enfasi l'incontro. “Sono. emozionata”, ripete a tormentone la Cipollari, frase che contraddistingue spesso la Galgani.

Quando finalmente i due sono vicini, il brindisi è surreale. ”Bevi. Per ogni litro di vino vedrai dieci anni di meno, l’alcol ti aiuterà a possedermi", dice Tina/Gemma. L'ufficiale: "Non vedo l'ora. Che bella pelle hai". Tina/Gemma rincorre il suo ufficiale, che però non si fa prendere…

Risate in studio per le battute, tutte sulla differenza d’età tra i due. La Galgani non è contenta, ma poi abbozza guardando il video parodia. mentre Nicola punta i piedi: "Lo dico ora e per il futuro. Non toccatemi la madre che divento una bestia”. Tina Cipollari affonda Gemma e la prende in giro per un rapporto, quello con Sirius, che per lei non ha futuro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/5/2020.