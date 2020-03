Tom Hanks ha il Coronavirus e lo stesso vale per sua moglie Rita Wilson. L’attore 64enne lo ha annunciato via social, spiegando di aver chiesto di essere testato dopo aver sviluppato una sintomatologia compatibile con il virus che sta infettando l’intero globo. “Ciao a tutti. Io e Rita siamo qui in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo l’influenza e un po’ di dolori corporei. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche un po’ di febbre. Per capire cosa potesse essere, visto quello che sta succedendo nel mondo, siamo stati testati per il Coronavirus, e siamo stati trovati positivi”, ha fatto sapere via social.

Tom ha poi aggiunto che seguirà ovviamente tutte le indicazioni che gli saranno date dalle autorità. “Bene, cosa succederà adesso? I dottori hanno dei protocolli che devono essere seguiti. Noi Hanks saremo testati, messi in osservazione e in isolamento per tutto il tempo che sarà necessario e che ci sarò richiesto. Non possiamo fare altro che prendere un giorno alla volta, no? Terremo il mondo aggiornato sulla nostra situazione. Prendetevi cura di voi stessi!”, ha aggiunto.

Poco dopo l’annuncio, il figlio della coppia, Chest, che ha 29 anni, ha voluto rassicurare i fan dei genitori spiegando che sia la madre che il padre stanno cercando di gestire la situazione senza preoccupazione e che non sono neanche “così tanto malati”.

Scritto da: la Redazione il 12/3/2020.