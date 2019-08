Tommaso Zorzi , tornato a Milano dopo le vacanze, è stato aggredito da una donna in zona Buenos Aires. Si è trattato di un brutto episodio di omofobia che il 24enne ha subito denunciato sui social.

Una donna ha colpito Tommaso Zorzi con la sua borsa e lo ha insultato per il suo orientamento sessuale, come racconta lui stesso su Instagram accanto a un video che mostra l'accaduto: "Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del fr*cio. Ho avuto la prontezza di riprenderla e ho tanta voglia di farle fare una bella figura di me*da", ha scritto accanto al breve filmato l'ex concorrente di "Pechino Express".

VIDEO

Nelle sue IG Stories Tommaso Zorzi ha subito condiviso il fatto: "Non avete idea di cosa mi è appena successo - ha detto - Cammino per strada e questa pazza inizia a gridarmi 'gay'. Ho avuto la prontezza di riprenderla. Mi ha dato una borsata, mi ha fatto cadere il telefono, ma ho il video. Qui se non cambiano le cose, questo, ve lo dico, è il mondo in cui viviamo. Ve lo giuro, non mi era mai successo. Sono scioccato".

"Io da un paio di settimane a questa parte - ha concluso Tommaso - ho adottato una policy tolleranza-zero. Quindi se qualcuno conosce questa donna e sa il suo nome, ditemelo che la querelo".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/8/2019.